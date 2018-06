CIA angajează vorbitori de rusă pe Twitter. Anunțul a stârnit numeroase controverse

“Totul depinde de ceea ce știi. Ai cunoștințe de limbă rusă și ești cetățean american cu studii superioare încheiate? Ești dornit să-ți servești țara?”, sună anunțul postat pe rețelele de socializare. În continuare, doritorii au fost încurajați să aplice pentru un post în cadrul agenției sau să analizeze oportunitățile de angajare oferite de CIA studenților americani.

It’s all about what you know!

Do you know Russian?

Are you an US citizen with a college degree?

Do you have an interest in serving your country?

Please visit https://t.co/z00p2RxZLc to explore and apply for career and student opportunities! pic.twitter.com/KQ7bpL5d44