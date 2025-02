Chinezii plătesc pentru a merge în Japonia să deszăpezească cu lopata

Japonezii au rămas surprinși că o muncă precum deszăpezirea, de obicei respinsă de localnici, s-a transformat într-o afacere turistică profitabilă, scrie South China Morning Post (SCMP).

Unele agenții de turism și hoteluri japoneze promovează acum călătoriile de vacanță prin oferirea unei experiențe de deszăpezire cu lopata, ca atracție turistică unică pentru vizitatorii de peste mări.

În timpul sărbătorii Festivalului de primăvară din ianuarie și februarie, China continentală a înregistrat 7,7 milioane de călătorii. Iar Japonia a devenit una dintre destinațiile internaționale de top pentru turiștii chinezi, comenzile pentru călătorii în Japonia dublandu-se în comparație cu vacanța de anul trecut, potrivit China Xinhua News.

Turul de deszăpezire cu lopata, noua atracție turistică din Sapporo

Pe lângă fenomenul încă popular de „bakugai”, care a fost inventat pentru a descrie comportamentul de „cumpărători intensivi” al chinezilor, o altă activitate devenită acum virală în rândul turiștilor este deszăpezirea cu lopata.

Potrivit japonezilor de la TBS Television, o agenție de turism locală din Sapporo, situată în prefectura Hokkaido din nordul Japoniei, a introdus turul de deszăpezire cu lopata ca o atracție locală.

Sapporo, care găzduiește două milioane de locuitori, este renumit ca unul dintre cele mai înzăpezite orașe la nivel global, înregistrând temperaturi sub zero pentru o treime din an și o zăpadă medie de cinci metri în fiecare iarnă.

