China și India au înaintat trupe către granița comună. Avertismentul lui Donald Trump

Militarii și-au amplasat corturi și au staționat vehicule armate și armament la granița din zona Ladakh, considerată de India teritoriul său, conform The Guardian.

Drept răspuns, armata indiană a înaintat mai multe batalioane care operau în general în orașul Leh din regiunea Ladakh pentru „a opera alerte în zona” din jurul graniței.

Acțiunea militară vine după două conflicte care au avut loc între cele două părți în data de 5 și 9 mai, în urma cărora peste 100 de soldați au fost răniți.

Donald Trump a intervenit miercuri în conflict, susținând că „a informat China și India că Statele Unite sunt pregătite să medieze sau să arbitreze disputa de la graniță”.

