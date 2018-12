Chelnerul care a salvat vieţile clienţilor în timpul atacului din Strasbourg

Pro TV

Apar noi mărturii şocante după atacul de la târgul de Crăciun din Strasbourg, soldat cu 16 victime - doi morți, o persoană în moarte cerebrală, precum și 13 răniți.

Jonathan este chelner într-un bar- restaurant situat în prima linie a atacului de la târgul de Crăciun din Strasbourg. El a rememorat drama care s-a derulat la câţiva paşi de el, marţi seara. „Când am ieșit pe terasă am văzut un om zăcând la pământ. Am auzit mai multe focuri de armă, în serie. Atunci am fugit în interiorul restaurantului, am încuiat ușa și le-am cerut clienților să se stea întinși pe podea.”

În cursul schimburilor de focuri, teroristul - identificat drept Chérif Chekatt, de 29 de ani - a fost rănit la braţ de soldați care patrulau în cadrul operaţiunii anti-teroriste Santinela. Unul dintre militari a fost rănit uşor de un glonţ care a ricoşat.

Jonathan i-a prevenit pe clienții din local. Printre ei - și pe familia celui pe care îl văzuse zăcând pe terasă. „Erau în restaurantul nostru și soția lui, cu fiu lor. Ea se afla la toaletă în acel moment. Când a ieșit a trebuit să-i spunem că soțul ei a fost împușcat.”

Julie era acasă, învaţa, şi se pregătea să se ducă la slujbă, în tura de noapte... „Am auzit cinci focuri de armă... Mi-am sunatpărinţii. Am deschis iar fereastra. În stradă era liniște ca de mormânt. Niciun zgomot nu se auzea pe o stradă care de obicei e animată, plină de oameni.... Se aude mereu muzică... De data aceasta nu era nici țipenie.

M-am uitat într-o parte și am văzut oameni zăcând la pământ, alții erau în jurul lor. M-am gândit că se întâmplă ceva grav. După cinci minute am văzut sosind polițiști și soldați.”

