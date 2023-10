Cercetătorii au descoperit, cu ajutorul imaginilor din satelit, cercuri misterioase în mai multe părți ale lumii

Cercurile misterioase alimentează disputele dintre experți. Timp de zeci de ani, oamenii de știință au dezbătut aprins originea modelelor ciudate, asemănătoare cu niște bule care au fost găsite în deșertul Namib, scrie The New York Times.

Unii cercetători spun, de asemenea, că apar în interiorul continentului australian.

Acum, există ceva nou de argumentat: în ce măsură se găsesc cercurile misterioase în întreaga lume?

Descoperirile bazate pe imagini din satelit publicate luni în Proceedings of the National Academy of Sciences ridică posibilitatea ca cercurile misterioase să fie semnificativ mai răspândite, fiind descoperite în 263 de site-uri din 15 țări de pe trei continente.

„Am descoperit locații ale cercurilor în multe alte locuri despre care nu știam că există înainte, deoarece cea mai mare parte a lucrărilor pe această temă au fost efectuate în doar două țări, Namibia și Australia”, a spus Fernando Maestre, ecologist la Universitate din Alicante în Spania și autor al studiului.

Alți cercetători care au lucrat la descoperirea cercurilor spun că până la efectuarea lucrărilor de teren, rămâne de văzut dacă vreunul dintre peticele circulare, goale, nou identificate, sunt adevărate cercuri misterioase.

„În toate regiunile aride ale lumii există diferite tipuri de petice goale, care sunt cauzate de diferite procese”, a spus Norbert Jürgens, ecologist emerit la Universitatea din Hamburg, care nu a fost implicat în cercetare.

Până la acest studiu, dr. Maestre și colegii săi nu făceau parte din fraternitate cercetătorilor cercului misterios. Ei au fost absorbiți de mister când Emilio Guirado, un om de știință de date la Universitatea din Alicante și unul dintre autorii studiului, a descoperit ceva ciudat pe Google Earth: modele în Niger care păreau a fi cercuri misterioase.

El și-a pus întreabarea dacă acestea ar putea exista și în alte habitate uscate.

Pentru a afla, cercetătorii au antrenat un model de recunoaștere a modelelor cu imagini ale cercurilor cunoscute din Namibia și Australia.

Deși zonele uscate acoperă 41% din suprafața terestră a Pământului, modelul cercetătorilor a identificat doar o mică parte ca ar putea conține cercuri misterioase: aproximativ 300 de I pătrați. Cercetătorii au consultat imagini din satelit pentru a confirma manual că modelele asemănătoare ale cercurilor au apărut în aproape toate locurile identificate de model, din Kazahstan până în Madagascar.

Sursa: CNN Etichete: , , , , Dată publicare: 04-10-2023 10:20