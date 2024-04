Cel puţin opt morţi, inclusiv doi copii, şi 18 răniţi în sudul Ucrainei. Rușii au atacat cu 36 de drone și rachete

În districtul Sînelnîkove, ”peste zece case au fost avariate”, iar ”şase persoane au fost ucise, inclusiv copii în vârstă de şase şi opt ani”, anunţă pe Telegram Igor Klîmenko.

În oraşul Dnipro, capitala regiunii, două persoane au fost ucise, iar alte 16 au fost rănite, anunţă el.

”Un imobil de cinci etaje este în flăcări la Dnipro. El este parţial distrus. Ar putea să fie oameni sub dărâmături”, anunţă pe Telegrm gubvernatorul regiunii, Serghii Lîsak.

Rusia a tras 36 de rachete şi drone în Ucraina în noaptea de joi spre vineri, anunţă armata ucraineană.

În districtul Sînelnîkivski, la sud-est de Dnipro, o femeie a fost ucisă, iar alte două persoane, inclusiv o adolescentă în vârstă de 14 ani, au fost rănite, anunţă pe Telegram Mîkola Lukaşuk, fără să ofere detalii.

Rescue operations are underway in Dnipro following a Russian strike. Several floors of a typical residential building were destroyed, and the railway station sustained damage.

