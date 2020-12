Tir de rachete asupra capitalei afgane Kabul. Cel puţin o persoană a murit

"Patru rachete au fost trase din cartierul Labe Jar din Kabul", a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Tariq Arian, adăugând că două proiectile au aterizat lângă aeroportul din Kabul, oraș cu aproape 4,5 milioane de locuitori.

''Din păcate, o persoană a fost ucisă şi o alta rănită'', a adăugat Tariq Arian.

Video footage of the rocket attack in #Kabul pic.twitter.com/TE0jJuTnkw

Purtătorul de cuvânt al poliţiei din Kabul, Ferdaws Faramarz, a confirmat atacul, adăugând că majoritatea rachetelor au lovit partea de est a capitalei, potrivit Agerpres.

Rocket attack in #Kabul, #Afghanistan killed 1 person and injured another. Seems to be an attack of #ISIS pic.twitter.com/P7QZ5V9IM0