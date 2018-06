Cel puțin cinci imigranți au murit, după ce au fost urmăriți de polițiștii de frontieră

Twitter/@DavidCaltabiano

Un SUV care transporta 12 imigranți ilegali s-a răsturnat, iar cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, în timp ce autoturismul era urmărit de polițiștii de frontieră mexicani.

Incidentul a avut loc duminică, pe autostrada 85, în apropiere de localitatea texană Big Wells, potrivit șerifului Marion Boyd, informează CNN, citat de Newsweek. Mașina s-a răsturnat în timp ce era urmărită de Poliția de Frontieră.

BREAKING: sheriff told me a 6th person is in “very” critical condition @KABBFOX29 @News4SA pic.twitter.com/WnShl92g9D — David Caltabiano (@DavidCaltabiano) June 17, 2018

Agentul Carrizo Springs a devenit suspicios când a văzut un convoi de trei mașini pe autostradă. Astfel, ela oprit una dintre mașini și a transmis prin stație numerele celorlalte. Un al doilea agent de poliție a oprit o altă mașină, iar câteva persoane au fost arestate, însă a treia mașină nu a oprit atunci când a fost semnalizată și astfel a început urmărirea.

„Mașina a ieșit de pe drum, a pierdut controlul. Când a încercat să revină pe șosea, s-a răsturnat. Am văzut asta de multe ori, nu doar în țara noastră, ci și în țara vecină. Acesta este un exemplu care arată că frontierele noastre trebuie să devină sigure”, a mai spus șeriful.

MORE INFO: County sheriffs tell me officials are speaking with the driver who evaded and crashed the vehicle @KABBFOX29 @News4SA pic.twitter.com/yZkUfqX22G — David Caltabiano (@DavidCaltabiano) June 17, 2018

Din cele 14 persoane care se aflau în SUV, doar două ar fi cetățeni americani. Ceilalți 12 pasageri sunt imigranți ilegali, a mai spus Marion Boyd.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer