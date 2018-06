Fostul șef al CIA compară Administrația Trump cu naziștii din Germania

Hayden a postat sâmbătă, pe contul său de Twitter, o fotografie cu intrarea de la lagărul de concentrare de la Auschwitz, însoțită de descrierea: „Guvernul nostru separă copiii de mame”.

Reacția sa vine după ce Administrația Trump a demarat o politică de „zero toleranță” împotriva imigranților suspectați că au intrat ilegal pe teritoriul Statelor Unite, informează Newsweek.

În contextul în care se confruntă cu critici tot mai numeroase, președintele republican Donald Trump a învinuit democrații pentru această acțiune a autorităților americane împotriva imigranților, fără să ofere argumente solide care să indice vina pe care aceștia o poartă pentru separarea copiilor imigranți de familiile lor.

Între 19 aprilie și 31 mai, 1995 de minori au fost separați de 1940 de adulți, potrivit unui raport al Departamentului pentru Securitate Internă.

Other governments have separated mothers and children pic.twitter.com/tvlBkGjT0h