Cel puțin alte șase dansatoare o acuză pe cântăreaţa americană Lizzo de rele tratamente

Aceste noi reclamante au spus „poveşti similare” celor prezentate de Arianna Davis, Crystal Williams şi Noelle Rodriguez, a declarat avocatul acestora, Ron Zambrano, pentru emisiunea americană Entertainment Tonight (ET). „Unele dintre afirmaţiile pe care le analizăm implică acuzaţii privind un mediu sexualizat şi neplata angajaţilor şi ar putea face obiectul unei acţiuni în justiţie, însă este prea devreme pentru a ne pronunţa”, a adăugat el, scrie dpa, citată de Agerpres.

Fiecare dintre noile acuzatoare a fost în turneu alături de Lizzo (35 de ani), pe numele reale Melissa Jefferson, şi a lucrat pentru reality show-ul ei, „Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls”.

Arianna Davis, Crystal Williams şi Noelle Rodriguez au acuzat-o pe cântăreaţa americană de acte de „hărţuire sexuală, religioasă şi rasială, discriminare legată de dizabilităţi, agresiune şi sechestrare, printre altele”, după cum declaraseră avocaţii lor într-un comunicat.

Interpreta hitului „Juice” a respins săptămâna trecută acuzaţiile pe Instagram, calificându-le drept „scandaloase” şi „false”.

Sursa: Agerpres Etichete: , , Dată publicare: 10-08-2023 22:32