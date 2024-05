Un conac istoric pentru zece euro. De ce un fost agent imobiliar din Belgia vrea să ofere locuință drept premiu

Dar, atenție, dacă nu vă strânge aproape de un milion și jumătate de euro, la cât este evaluat imobilul, bărbatul își rezervă dreptul să anuleze concursul și să le dea oamenilor banii înapoi.

Impozantul conac din secolul al 18-lea are 900 de metri pătrați, 12 dormitoare și 8 băi. Are o piscină și grădini atent îngrijite, întinse pe 6700 de metri pătrați. În prezent, fostul agent imobiliar închiriază în regim hotelier cinci camere din edificiul situat pe malul râului, Meuse, în privincia belgiană Namur.

Valère Duchenne, proprietarul conacului: „Am fost agent imobiliar timp de 35 de ani. E o slujbă frumoasă, bună, pe care am făcut-o cu pasiune. Dar, după ce am făcut lucrurile într-un fel atât de mulți ani, am dorința să abordez vânzarea asta diferit.”

Găselnița este o tombolă cu bilete în valoare de zece euro. Jocul nu ține însă doar de noroc. Câștigătorii trebuie să răspundă și la două întrebări de cultură generală și să estimeze valoarea proprietății cât mai aproape de cea menționată în registrele statului.

În plus, proprietarul își rezervă dreptul de a anula concursul dacă timp de trei luni nu strânge suma minimă stabilită de el.

Valère Duchenne, proprietarul conacului:„În acest caz, participanții au două opțiuni, fie primesc banii înapoi pe bilet, fie sunt rambursați într-o modalitate pe care ei o aleg.”

O idee vehiculată este de a transferă biletele rămase către o altă tombolă, care să aibă drept miză un autoturism de lux.

