Cel puțin 9 morți după ce o mașină a intrat ”intenționat” în mulțime în China. VIDEO

Incidentul a avut loc în oraşul Hengyang cu puţin timp înaintea orei locale 20:00. Potrivit unor responsabili locali, şoferul a intrat în mod deliberat cu autoturismul în trecătorii aflaţi în Piaţa Mijiang.

Cotidianul People's Daily Online scrie că şoferul, în vârstă de 54 de ani, a fost condamnat şi încarcerat de mai multe ori în trecut. Poliţia a reuşit să-l aresteze în urma atacului de miercuri şi continuă investigaţiile.

Pe Twitter au fost publicate imagini de la locul tragediei cu mulțimea care fuge panicată.

UPDATE: At least 9 dead and nearly 50 injured after car plows into crowd in southern China https://t.co/qQwlAjuihf pic.twitter.com/YxOAjDU69q

At least nine people were killed and at least 46 people injured after a driver rammed his car into a crowd in the southeastern China city of Hengyang late Wednesday, according to the local government https://t.co/uNu6MF5yIH