Cel puțin 80 de morți în tabăra de refugiați Jabalia din Gaza, în urma unor atacuri lansate de Israel

Organizația Mondială a Sănătății, în schimb, anunță că lucrează la un plan de evacuare a complexului medical, după ce una dintre echipele sale a constatat acolo „o situație deplorabilă”.

Sâmbătă, sute de oameni au părăsit, pe cont propriu, incinta unității medicale.

Disperarea a pus pe drum și zeci de mii de israelieni, care au plecat marțea trecută din Tel Aviv și au ajuns sâmbătă seară la Ierusalim, pentru a cere eliberarea ostaticilor răpiți de Hamas.

„Până acum, nu există un acord în acest sens”, le-a transmis Beniamin Netanyahu.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional.



Sute de persoane, inclusiv unii pacienți, au părăsit sâmbătă principalul spital din orașul Gaza, Al Shifa. Medicii spun că Israelul a ordonat evacuarea, deși armata a negat că ar fi dat o astfel de dispoziție și susține că, dimpotrivă, a facilitat plecarea oamenilor pe o rută sigură.

Col. Peter Lerner, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene: „Am asigurat un culoar pentru ca ei să iasă din spital și apoi să se îndrepte spre sudul Fâșiei Gaza. Zona Al Mawasi este una mai sigură."

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, au mai rămas la Al Shifa 120 de pacienți netransportabili, inclusiv zeci de bebeluși născuți prematur, precum și unele cadre medicale.

Israelul susține că un centru major de comandă al Hamas s-ar afla în subteranele celui mai mare spital din Gaza - dar până acum nu a prezentat și dovezi concludente.

Daniel Hagari, purtător de cuvânt al armatei israeliene: „Forțele speciale israeliene lucreazăîn prezent în tunelul pe care l-am descoperit noaptea trecutăîn spitalul Al Shifa și vom distribui imaginile care vor veni de acolo. Eforturile continuăși în celelalte spitale: Rantisi, Al Quds și celelalte din jur."

Dr. Tanya Haj-Hassan, co-fondator Gaza Medic Voices: „Cât timp eu am fost în acel spital (Al Shifa), nu am văzut vreo dovadă de activitate militară. Am văzut doar cadre medicale, dedicate să se ocupe de pacienții lor și mii de pacienți care veneau acolo pentru tratament."

În schimb, Ministerul Sănătății din Gaza, condus de Hamas, acuză Israelul de 2 explozii în tabăra de refugiați Jabalia, din nordul Fâșiei Gaza. Oficialii palestineni spun că sunt cel puțin 80 de morți, multe dintre victime într-o școală ONU, transformată în adăpost.

Pe de altă parte, rudele ostaticilor deținuți de Hamas - care au pornit în marș, de la Tel Aviv, spre Ierusalim, în urmă cu câteva zile - au ajuns sâmbătă seară la reședința premierului Beniamin Netaniahu.

Protestatară: „Domnule premier, când ordonați intrarea în fiecare zi camioanelor cu combustibil în Gaza, când ordonați restabilirea internetului, pauze umanitare de 4 ore pe zi, înțelegem că ne îndepărtați de atingerea obiectivului pe care chiar dumneavoastră vi l-ați propus (eliberarea tuturor ostaticilor)."

Protestatarii cer guvernului să ia în considerare fie un armistițiu, fie un schimb de prizonieri, pentru aducerea ostaticilor acasă.

Benjamin Netanyahu, premierul israelian: „Vom fi de acord cu o încetare temporară a focului doar în schimbul eliberării ostaticilor noștri. Există multe zvonuri nefondate, așa că vreau să clarific: pânăîn acest moment nu a existat niciun acord (pentru eliberarea ostaticilor)."

Ministrul israelian al Apărării a anunțat că forțele armate au intrat în cea de-a doua etapă a invaziei terestre.

Yoav Gallant, ministrul israelian al Apărării: „Cu fiecare zi care trece, sunt tot mai puține locuri în care teroriștii Hamas pot acționa. Cei care se aflau în partea de vest a orașului Gaza știu cel mai bine foarte bine acest lucru, au întâlnit deja puterea mortală a armatei. Cei care se aflăîn partea de est a orașului Gaza realizează acest lucru în prezent și vor înțelege cum stau lucrurile și în zilele următoare, iar cei care se aflăîn sudul Fâșiei Gaza vor vedea și ei acest lucru în curând."



La finalul războiul, Autoritatea Palestiniană, care administrează Cisiordania, ar trebui să guverneze în Gaza - a spus președintele american, Joe Biden, într-un articol publicat în Washington Post. Comentariile sale au primit imediat replica.

Benjamin Netanyahu, premierul israelian: „Cred că Autoritatea Palestiniană, în forma sa actuală, nu este capabilă să accepte responsabilitatea pentru Gaza. După ce am luptat și am făcut toate aceste lucruri, să le-o dăm lor?"

Autoritatea Palestiniană a fost înlăturată în 2007 din Gaza de Hamas printr-o lovitură de stat sângeroasă.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 19-11-2023 07:58