Cel puţin 70 de ofiţeri ruşi au fost răniţi după un atac asupra unui post de comandă rusesc în regiunea Herson | VIDEO

Nu se ştie câţi au fost omorâţi, dar cel puţin 70 de ofiţeri ruşi au fost răniţi după un atac al forţelor Kievului în timpul unei reuniuni în localitatea Zabarino din regiunea Herson, a anunţat duminică armata ucraineană, scrie DPA, citată de Agerpres.

The Russian occupiers hit two medical facilities in #Kherson in one day. According to the Governor of Kherson Oblast, Yaroslav Yanushevych, the Russians are carrying out targeted terrorist attacks on institutions that provide assistance to people. #RuWarCrimes_UW pic.twitter.com/yZgQ81Q91p