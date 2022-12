Explozii la o bază aeriană importantă din Rusia. Moscova anunţă că trei militari ruşi au murit

Ministerul rus al Apărării a anunţat că au murit trei militari din staful tehnic de la baza militară.

“În 26 decembrie, aproximativ la ora 01.35 a Moscovei, o dronă ucraineană a fost doborâtă la altitudine mică, în timp ce se apropia de baza aeriană militară Engels din regiunea Saratov. Ca urmare a căderii dronei, trei militari ruşi din staful tehnic de la baza aeriană au fost răniţi mortal”, a precizat ministerul, potrivit Reuters.

Ministerul a menţionat că echipamentele de aviaţie de la bază nu au fost avariate.

Media reports that new explosions occurred near #Russian strategic aviation airfield in #Engels (#Saratov region).

Governor Busargin stated that there are no threats to the residents. pic.twitter.com/pYRp7so92m