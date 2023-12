Masacru în ziua de Crăciun. Cel puțin 70 de morţi într-un atac israelian asupra unei tabere de refugiaţi din Fâșia Gaza

Atacurile care au început cu câteva ore înainte de miezul nopţii au continuat şi în ziua de Crăciun, relatează The Guardian.

Printre victimele din tabăra Maghazi, situată la est de Deir al-Balah, se numără cel puţin 12 femei şi şapte copii, potrivit primelor cifre ale spitalelor, publicate duminică seara târziu.

"Am fost cu toţii vizaţi", a declarat Ahmad Turokmani, care a pierdut mai mulţi membri ai familiei, inclusiv pe fiica şi nepotul său. "Oricum, nu există niciun loc sigur în Gaza", a declarat el pentru Associated Press.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului palestinian al Sănătăţii, Ashraf al-Qidra, a declarat că bilanţul morţilor probabil va creşte. "Ceea ce se întâmplă în tabăra Maghazi este un masacru care se comite într-o zonă rezidenţială aglomerată", a declarat el pentru Reuters.

BREAKING| The Gov't Media Office: Israeli warplanes carried out over 50 strikes and brutal fire belts at Al Nuseirat, Al Bureij, and Al Maghazi refugee camps in central Gaza.

The Israeli military is committing massacres against civilians, mostly children and women, especially… pic.twitter.com/deBIv9Foyr