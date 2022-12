Cel puțin 27 de persoane au fost rănite în Egipt, după ce o tribună a unui centru sportiv s-a prăbușit | VIDEO

Mai mulți răniți au suferit fracturi, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Hossam Abdel Ghaffar.

Potrivit acestuia, "cei mai mulţi au suferit răni care nu pun viaţa în pericol".

In Egypt, the tribune collapsed with spectators at the stadium. 27 people were injured. pic.twitter.com/x9XpE9xOht