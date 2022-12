Întâmplare șocantă în Egipt. Un pește cu "dinți umani" a atacat un bărbat care făcea scufundări

Americanul se afla într-un grup de opt scufundători, condus de patronul companiei de scuba diving Mar Hosted Trips, când un curent puternic i-a forțat să-și schimbe cursul, informează Mirror, care citează Daily Star.

Fără să-și dorească acest lucru, grupul a ajuns să înoate deasupra unui unei zone în care peștii depuseseră icre.

La scurt timp, un pește balon, care probabil proteja icrele, a lansat un atac năprasnic.

"Am înotat alături de restul grupului, iar dintr-o dată mi-a mușcat piciorul. Am crezut că probabil s-a rupt pielea și că sângerez. Am spus niște înjurături sub apă", a afirmat Alex.

Profimedia

Peștii balon sunt protectori și devin agresivi atunci când își păzesc cuiburile. De asemenea, sunt renumiți pentru faptul că îi mușcă pe intruși.

Acești pești au dinți mari care sunt folosiți alături de fălcile puternice pentru a aborda prada, inclusiv crabii și aricii de mare.

"Un pește nătărău, cu aspect urât, cu dinți care seamănă cu cei ai oamenilor. Arătau prea mari pentru gura lui, ca și cum ar avea proteze dentare sau așa ceva", a spus Alex.

"Mușcătura a lăsat o vânătaie, iar forma dinților săi a rămas pe piele. A fost destul de amuzant", a încheiat bărbatul.

Sursa: Mirror Etichete: , , , Dată publicare: 24-12-2022 14:10