Cel puţin 21 de persoane au murit în Pakistan, după ce au rămas blocate în maşini din cauza ninsorilor

Armata încearcă să cureţe drumurile şi să-i salveze pe cei care sunt încă blocaţi în maşini, în apropierea oraşului Murree.

Aproximativ 1.000 de vehicule au fost blocate pe o autostradă în timpul unui viscol, potrivit ministrului de Interne Sheikh Rashid.

Murree este o staţiune montană la nord de capitala Islamabad. Presa locală a raportat vineri că turiştii au rămas blocaţi din cauza zăpezii.



Peste 100.000 de maşini intraseră în Murree în ultimele zile pentru a vedea ninsorile abundente. Acest lucru a provocat un blocaj uriaş pe drumurile care duc în şi în afara oraşului, a spus poliţia.

Poliţia a spus că cel puţin şase persoane au murit îngheţate în maşinile lor, dar încă nu este clar cum au murit alţii. Asfixierea după inhalarea vaporilor a fost dată ca posibil motiv.

Zona a fost acum declarată de calamitate şi oamenii au fost îndemnaţi să stea departe de aceasta.

"Oamenii se confruntă cu o situaţie îngrozitoare”, a declarat, prin telefon, agenţiei de presă AFP, Usman Abbasi, un turist blocat în oraşul unde încă ninge abundent.

"Nu sunt doar turiştii, ci şi populaţia locală se confruntă cu probleme grave", inclusiv lipsa de gaz şi apă, a adăugat el.

"Pentru prima dată în ultimii 15-20 de ani, un număr atât de mare de turişti s-a adunat în Murree, ceea ce a provocat o mare criză”, a spus ministrul Rashid.

Prim-ministrul Imran Khan şi-a exprimat şocul faţă de "moartea tragic” a turiştilor.

"Am ordonat o anchetă şi am instituit reglementări stricte pentru a asigura prevenirea unor astfel de tragedii”, a spus Khan într-un tweet.

Murree a fost construit de britanici în secolul al XIX-lea ca bază medicală pentru trupele sale coloniale.

#Pakistan

At least 21 people have died after heavy snow trapped them in their vehicles in northern Pakistan https://t.co/g7xPfWhCmT

With the winter storm now clearing drier conditions will dominate the week ahead pic.twitter.com/WICxl1scah