Cel puțin 21 de persoane au murit după ce o tornadă a devastat statul american Mississippi | VIDEO

Tornada a smuls acoperișuri, a făcut ca mașinile să derapeze de pe șosele și a dus la căderi de curent care au afectat mii de oameni, informează CNN.

Orașele Silver City și Rolling Fork au fost lovite direct de tornadă, a anunțat Serviciul Național de Meteorologie din SUA.

În Rolling Fork, tornada, care s-a deplasat cu 80 de hm/h, a distrus case, a smuls copaci și a rupt stâlpii de electricitate.

"N-am văzut niciodată ceva asemănător. Era un orșel foarte frumos, acum a dispărut", a declarat, pentru CNN, Brandy Showah, o localnică din Rolling Fork.

Hey guys, I’m okay. Words can’t explain what I’ve seen tonight. Rolling Fork, MS took a direct hit. The damage is devastating. #tornado #wx pic.twitter.com/9YwKqpd8bb