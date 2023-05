Cel puţin 18 turişti au murit într-un accident de autocar în Mexic

“A avut loc un accident în care a fost implicat autocarul unei firme private, care transporta turişti de la Guadalajara către Guayabitos”, a spus Pedro Nunez, şeful pompierilor.

S-a deschis o anchetă pentru a se stabili de ce a căzut autocarul într-o râpă şi a se identifica victimele. Toţi cei morţi sunt turişti mexicani, a precizat Nunez, potrivit AFP, citată de News.ro.

Guayabitos este o destinaţie turistică celebră pentru plajele sale.

18 killed in a Mexico bus crash, and 33 were injured when a tourist bus plunged into a ravine in the western state of Nayarit@eriknjoka tells you more

