Cel puţin 17 persoane au murit în urma unei alunecări de teren în Columbia. VIDEO

Alunecarea de teren, care a avut loc vineri după-amiază, a acoperit o autostradă foarte circulată ce leagă oraşele Quibdo şi Medellin din provincia Choco, situată pe ţărmul Oceanului Pacific. Un număr necunoscut de persoane sunt încă dispărute, deoarece noroiul a acoperit complet mai multe maşini de pe şosea, au declarat autorităţile columbiene.

„Până acum, 17 cadavre au fost recuperate din zona în care s-a produs tragedia", a declarat guvernatorul provinciei Choco într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare X, în care a adăugat că persoanele rănite au fost transportate la spitalele din regiune.

The moment a large landslide occurred in Colombia on a highland travel route.pic.twitter.com/rwVFiBxYvn