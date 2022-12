Cel puţin 17 persoane au murit, iar alte 90 au fost rănite în ultimele zile în Japonia, în urma unei furtuni de zăpadă

O furtună intensă a afectat regiunile din nordul Japoniei, care a antrenat ninsori de trei ori mai importante decât media anotimpului şi care a lăsat mii de oameni fără electricitate, conform AFP, citată de News.ro.

Heavy snow in large swaths of Japan has killed 17 and injured more than 93 people and left about 20,000 homes without power. Municipal offices in the snow-hit regions urged residents to use caution during snow removal activity and not to work alone.#NewsMo #Japan #Snowfall pic.twitter.com/gjE2aqu3n6