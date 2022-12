Apa fiartă se transformă instant în zăpadă, în Montana. Temperaturile au scăzut drastic în aproape tot teritoriul SUA

A aruncat în aer o oală cu apă fierbinte, care s-a transformat rapid în zăpadă.

Furtuna hibernală care a lovit în această săptămână o mare parte a teritoriului Statelor Unite va aduce, conform previziunilor meteorologilor, cel mai rece Crăciun înregistrat vreodată din Pennsylvania şi până în Florida, transmite sâmbătă Reuters.

Conform prognozelor, temperaturile din Ajun vor coborî până la -13 grade Celsius la Pittsburgh, cel mai mare oraş din vestul Pennsylvaniei, urmând să fie depăşit recordul de temperaturi negative de -10,5 grade Celsius înregistrat în 1983, conform Serviciului Meteorologic Naţional (National Weather Service - NWS).

Capitalele statelor Florida şi Georgia - Tallahassee şi respectiv Atlanta - se aşteaptă să înregistreze cele mai scăzute temperaturi din Ajunul de Crăciun din istoria măsurătorilor meteorologice, în timp ce la Washington se va înregistra cea mai rece zi de 24 decembrie din 1906.

Vremea arctică, combinată cu "bomba ciclonică" ce aduce ninsori abundente şi viscol puternic dinspre regiunea Marilor Lacuri spre zona cursului superior al fluviului Mississippi şi Ohio, a provocat haos, afectând distribuţia de curent electric precum şi traficul auto şi aerian.

At least 9 people died due to a snow storm in the United States. In the video, the states of New York and Michigan.

According to the media, due to strong winds and a sharp cold snap, more than a million households were left without electricity.#WinterStorm #USA pic.twitter.com/l4dOEo1fdq