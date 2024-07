Cel puţin 15 oameni au murit în urma unui atac aerian asupra unei şcoli din Fâșia Gaza. Alte zeci de persoane au fost rănite

Alte zeci de persoane au fost rănite în atacul asupra clădirii care adăpostea persoane strămutate în tabăra de refugiaţi Nuseirat din centrul Gazei, potrivit Ministerului Sănătăţii condus de Hamas.

Imagini video de la faţa locului arată adulţi şi copii ţipând pe o stradă plină de fum, acoperită de praf şi moloz, în timp ce aleargă să ajute răniţii.

Martori oculari au declarat pentru BBC că atacul a vizat etajele superioare ale şcolii, care este situată în apropierea unei pieţe aglomerate.

O sursă locală a declarat că ţinta a fost o cameră care ar fi fost folosită de poliţia Hamas.

Z!0 Bombing another UNRWA school-shelter in the middle of Nusseirat camp pic.twitter.com/srHak0FMzK