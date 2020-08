Cel puţin 100 de oameni, blocaţi sub dărâmăturile unei clădiri care s-a prăbuşit într-un oraş din India

Nu toţi cei circa 200 de locatari ai clădirii din Mahad, oraş aflat la circa 165 de kilometri la sud de capitala financiară a Indiei, Mumbai, erau acasă când s-a prăbuşit clădirea, seara, a declarat parlamentarul local Bharatshet Maruti Gogawale.

“Cred că circa 100-125 de oameni ar fi fost în clădire la momentul prăbuşirii acesteia”, a spus Gogawale, care s-a aflat la faţa locului.

Clădirea avea 47 de apartamente, potrivit poliţiei din statul Maharashtra din vestul Indiei.

Autorităţile trebuie să stabilască motivul prăbuşirii şi numărul victimelor. Aproximativ 30 de oameni au fost scoşi de sub dărâmături de echipele de salvare şi de către locuitorii din zonă.

Clădirile vechi sau ilegale din India se prăbuşesc deseori, mai ales în timpul proilor torenţiale.

În 2017, peste 1.200 de oameni au murit, în urma prăbuşirii a 1.161 de clădiri, potrivit celor mai recente date oficiale.

Watch: Search and rescue operations under way at the site where a five-storey building had collapsed in a residential area of Mahad in #Raigad district on Monday.#RaigadBuildingCollapse pic.twitter.com/wNlCUfVDn4