Cei mai vechi blugi din lume, găsiți pe epava unei nave scufundate în 1857. Suma incredibilă cu care s-au vândut la licitație

Pantalonii au fost găsiți într-un cufăr scufundat în 1857, lângă coasta Carolinei de Nord. Se crede că au aparținut unui miner.

Blugii s-au numărat printre cele 270 de suveniruri din perioada Gold Rush care s-au vândut cu aproape un milion de dolari în total, potrivit Holabird Western Americana Collections, conform BBC.

Whether they’re Levi’s or not, the pants are still unique: Auction officials think they are the only known pair of jeans from the Gold Rush. https://t.co/RJJmKYoxyl