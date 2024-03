Cehii și ucrainenii transformă clădiri din Al Doilea Război Mondial în centru de arme pentru Ucraina

Iniţiativa face parte din eforturile Uniunii Europene de a oferi Kievului arme pentru a respinge forţele ruse după ce ajutorul militar al SUA, care a fost coloana vertebrală a sprijinului internaţional, s-a blocat în Congres.

Vizitând facilitatea Sternberk deţinută de producătorul privat ceh de arme Excalibur Army, generalul Onno Eichelsheim, şeful armatei olandeze, a descris urgenţa situaţiei în condiţiile pierderilor tot mai mari ale Kievului în sudul Ucrainei.

'Trebuie să accelerăm. Trebuie să livrăm mai mult şi trebuie să o facem mai repede', a spus el pentru Reuters în timpul unei recente vizite de inspecţie.

Uniunea Europeană a lansat o iniţiativă în martie 2023 de a livra Ucrainei 1 milion de obuze de artilerie în termen de 12 luni, însă, un an mai târziu, a trimis doar puţin mai mult de jumătate din acest număr, din cauza capacităţii de producţie insuficiente şi a lipsei de comenzi pe termen lung.

Guvernul ceh - rol central

Guvernul ceh a jucat un rol central în încercarea de a strânge fonduri în rândul partenerilor şi în încheierea de acorduri cu industria cehă de apărare.

Ţările de Jos sunt, de asemenea, 'foarte active de câteva luni în mai multe ţări', încercând să compenseze deficitul de muniţie de artilerie, a declarat colonelul Simon Wouda, şeful grupului operativ pentru Ucraina al Regatului Ţărilor de Jos.

'Primul lot ar trebui să fie gata în patru luni, iar acesta este un calcul foarte conservator. Cea de-a doua parte poate fi livrată în mod cert în a doua jumătate a acestui an', a spus Wouda, detaliind pentru prima dată calendarul livrărilor.

El a spus ca sunt în curs eforturi pentru contracte suplimentare cu Excalibur Army - care face parte din Czechoslovak Group (CSG) - pentru achiziţia de muniţie de 155 mm, necesară pentru tunurile de artilerie pe care olandezii le furnizează.

CSG funcţionează ca producător şi 'placă turnantă' a muniţiilor - producând sisteme de apărare aeriană şi vehicule, aducând tancuri, artilerie şi obuze din întreaga lume şi recondiţionându-le pentru Ucraina.

Țările vest-europene plătesc nota

Țările vest-europene şi alţi aliaţi plătesc o mare parte din material. Ucraina cumpără, de asemenea, echipament militar şi muniţie direct de la parteneri.

Olanda colaborează cu Republica Cehă pentru a găsi cât mai multe cartuşe de artilerie de 155 m posibil pentru Ucraina.

Wouda vrea să garanteze o aprovizionare constantă cu muniţie, ca parte a acordului de securitate semnat de premierul olandez Mark Rutte şi de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Olanda şi alte state vor finanţa aproximativ 800.000 de obuze de artilerie provenite din Republica Cehă.

Membrii coaliţiei care finanţează achiziţiile pe termen scurt sunt, printre alţii, Marea Britanie, Canada, Danemarca, Republica Cehă şi SUA, a declarat Wouda pentru Reuters, menţionând că 'am identificat oportunităţi de a găsi muniţie în alte locuri în afara Europei'.

În cei doi ani de război, o mare parte din muniţia trimisă în Ucraina a provenit din stocurile americane.

Fabricanţi occidentali şi-au sporit producţia pentru a răspunde creşterii neaşteptate a cererii, iar Comisia Europeană se aşteaptă ca producţia totală anuală de obuze în Uniune să ajungă la 1,4 milioane până la finalul lui 2024, după ce anul trecut a fost de circa 500.000.

Pentru fiecare obuz pe care Ucraina îl trage pe front, Rusia trage 5-6, spun oficiali şi analişti. Acest dezechilibru limitează capacitatea Ucrainei de a opri atacurile ruse şi de a oferi acoperire pentru propriile mişcări de trupe.

Rusia a crescut producţia de arme şi poate menţine o rată de tragere mult mai mare decât Ucraina, dar experţi occidentali spun că şi Moscova se confruntă cu unele constrângeri şi a apelat la Coreea de Nord pentru a-şi consolida aprovizionarea cu muniţii.

Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba le-a spus săptămâna trecută omologilor săi din UE că Ucraina are nevoie de 2,5 milioane de obuze de artilerie în acest an, potrivit Financial Times, adică un necesar zilnic de 7.000, însă UE trimisese doar 400.000.

Livrările de muniţie către Ucraina au fost întrerupte de motive politice, Congresul SUA blocând deocamdată un pachet de ajutor militar de 60 de miliarde de dolari, iar puterile europene fiind împărţite în privinţa utilizării de fonduri UE pentru achiziţia de muniţii din afara blocului.

Pe piaţa mondială sunt disponibile în jur de 2 milioane de cartuşe de muniţie de mare calibru, potrivit unui oficial ceh de rang înalt.

