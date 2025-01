Cea mai mare adunare religioasă din lume, în imagini. 400 de milioane de oameni sunt aşteptaţi să participe. GALERIE FOTO

La evenimentul care durează 6 săptămâni sunt aşteptaţi să participe 400 de milioane de oameni. Kumbh îşi are originea într-o tradiţie hindusă conform căreia zeul Vishnu, cunoscut drept Păstrătorul, a smuls demonilor un ulcior de aur care conţinea nectarul nemuririi. Într-o luptă celestă de 12 zile pentru posesia acestuia, patru picături din nectar au căzut pe Pământ, în oraşele Prayagraj, Haridwar, Ujjain şi Nashik, unde festivalul are loc prin rotaţie la fiecare trei ani. Kumbh, care în acest ciclu are loc o dată la 12 ani, atrage cele mai mari mulţimi.

La confluenţa celor trei râuri sacre, Ganga, Yamuna şi miticul Saraswati a fost ridicat un oraş temporar, de corturi, ce se întinde pe 4.000 de hectare şi cuprinde 150.000 de corturi şi un număr aproape egal de toalete.



Aproximativ 69.000 de felinare LED şi cu celulă solară asigură lumina acestui mini-oraş, pentru curăţenia căruia luptă o armată de 15.000 de lucrători.

De asemenea au fost instalate mai multe secţii temporare de poliţie la Prayagraj, printre care şi trei secţii plutitoare, pe nişte barje pe rîu, iar în apropierea evenimentului, gata de intervenţie, sunt staţionate trupe paramilitare şi echipe de genişti, în cazul apariţiei unor ameninţări cu bombă.

Peste 50.000 de agenţi de pază şi 40.000 de ofiţeri de poliţie vor încerca să asigure securitatea participanţilor la festival.

Autorităţile au apelat şi la instalarea de camere cu circuit închis şi folosesc drone pentru a monitoriza zona festivalului dar şi dispozitive anti-dronă pentru excluderea din perimetru a dronelor neautorizate. De asemenea, sunt folosite şi drone subacvatice ce pot opera până la adâncimi de 100 de metri şi sunt echipate cu tehnologie avansată pentru operarea în condiţii de vizibilitate minimă.

Fiecare cort a fost echipat cu dispozitive pentru stingerea incendiilor. În scopul prevenţiei incendiilor au fost alocate 1,3 miliarde de rupii (15 milioane de dolari). Nu mai puţin de 351 de autoutilitare pentru stingerea incendiilor şi 2000 de pompieri sunt pregătiţi să intervină în orice moment.

Pentru a veni în ajutorul persoanelor care se pierd în acest furnicar de oameni au fost înfiinţate centre speciale şi au fost amplasate difuzoare de-a lungul malurilor unde se vor repeta anunţuri pentru găsirea persoanelor pierdute.

Milioane de hinduşi s-au scufundat luni în apele îngheţate de la confluenţa râurilor sacre, iar marţi se desfăşoară "baia regală", rezervată asceţilor, existând credinţa că aceasta îi absolvă de păcate şi le conferă salvarea din ciclul vieţii şi al morţii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: