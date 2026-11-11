Răspunsul vine după ce a fost întrebată dacă unirea cu România ar putea deveni o alternativă pentru integrarea europeană, în cazul în care Chișinăul s-ar lovi de obstacole în procesul de aderare.

Este, așadar, prima reacție a unui oficial european de rang înalt pe tema reunificării celor două maluri ale Prutului. Declarația a fost făcută în emisiunea „Новая неделя” („Săptămâna nouă”), difuzată de TV8.

„Aceasta este o chestiune asupra căreia doar dumneavoastră puteți decide. Este exclusiv decizia dumneavoastră”, a declarat Marta Kos.

Marta Kos a subliniat că Republica Moldova lucrează în prezent la alinierea legislației naționale la normele europene, în vederea aderării la Uniunea Europeană.

O poziție asemănătoare a fost exprimată anterior și de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Referindu-se la discuțiile despre un posibil „plan B”, aceasta a afirmat că Republica Moldova „trebuie să-și decidă singură viitorul”.

Președinta Parlamentului European a mai remarcat că, în ciuda tentativelor de destabilizare și a campaniilor de dezinformare, cetățenii Republicii Moldova își mențin sprijinul pentru integrarea europeană.

Maia Sandu: „Vreau ca țara mea să fie în siguranță”

Mai mult, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit despre posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România într-un interviu acordat presei din Ungaria.

Șefa statului a declarat că, în cazul organizării unui referendum pe această temă, ar vota în favoarea unirii, însă a precizat că, în prezent, nu există suficient sprijin popular pentru această soluție, potrivit publicației maghiare Válasz Online.

Întrebată despre declarația făcută anterior în podcastul britanic The Rest Is Politics, potrivit căreia ar susține unirea Republicii Moldova cu România în cazul organizării unui referendum, Maia Sandu a explicat:

„Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca țara mea să fie liberă. Imaginați-vă că Rusia se apropie de granițele dumneavoastră. Trebuie să căutați soluții, chiar dacă acestea vi se pot părea neobișnuite. În acest moment, nu avem suficient sprijin popular pentru această soluție. Avem însă sprijinul majorității populației pentru integrarea europeană și tocmai de aceea urmărim acest obiectiv cu atâta pasiune”, a precizat președinta R. Moldova.

În cadrul aceluiași interviu, jurnalistul a întrebat-o pe Maia Sandu dacă Republica Moldova ar fi liberă în cazul în care ar deveni o regiune de nord-est a României.

„În ceea ce privește suveranitatea, este o discuție diferită. Dar România este o țară democratică, spre deosebire de Rusia, iar cetățenii din România sunt liberi, lucru pe care nu-l putem spune despre Rusia”, a răspuns ea.