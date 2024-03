Ce spune Kate, prinţesa de Wales, despre „confuzia” creată de fotografia de Ziua Mamei

Într-o declaraţie postată pe reţelele sociale ale Palatului Kensington, Catherine spune: „La fel ca mulţi fotografi amatori, experimentez ocazional cu editarea”.

„Vreau să-mi exprim scuzele pentru orice confuzie pe care a provocat-o fotografia de familie pe care am împărtăşit-o ieri. Sper că toţi cei care au sărbătorit au avut o Zi a Mamei foarte fericită”, spune prinţesa.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C