Ce s-a întâmplat cu prințesa Kate Middleton după operația abdominală. Motivul real pentru care nu a mai fost văzută în public

După o lună decembrie plină de evenimente, atât prințesa Kate, cât și prințul William au stat departe de ochii publicului în primele săptămâni ale anului 2024.

În primele zile ale noului an, prințul William a avut o singură apariție publică, fiind neînsoțit.

Apoi, pe 17 ianuarie, Palatul a anunțat că prințesa de Wales, în vârstă de 42 de ani, a suferit o intervenție chirurgicală abdominală planificată cu o zi înainte.

Ea a rămas spitalizată timp de aproape două săptămâni înainte de a începe recuperarea la domiciliu.

Se preconizează că prințesa Kate va reveni la angajamentele publice după Paște.

După ce, în urmă cu câteva zile, prinţul William al Marii Britanii s-a retras de la un eveniment public din cauza unei probleme personale, îngrijorările cu privire la bunăstarea prințesei Kate au apărut, alimentând un val de teorii ale conspirației.

Cum se simte prințesa Kate

Conform People, Kate face progrese în ceea ce privește procesul de recuperare. Cu toate acestea, lipsa unor informații oficiale actualizate despre starea viitoarei regine a provocat îngrijorări. Ce se știe până în prezent este că problema de sănătate a prințesei nu are legătură cu cancerul.

Absența lui Kate de pe scena publică contrastează puternic cu cea a regelui Charles, care se confruntă la rândul său cu probleme de sănătate.

Monarhul în vârstă de 75 de ani a fost supus luna trecută unei proceduri pentru corectarea prostatei mărite și a dezvăluit pe 5 februarie că are cancer și că urmează un tratament în acest sens.

Deși nu a mai participat la evenimente publice, regele a fost văzut mergând la biserică împreună cu regina Camilla.

De asemenea, regele a apărut și într-un videoclip în care citește scrisorile din partea oamenilor care i-au urat să se însănătoșească.

În timp ce regele Charles a încercat să mențină legătura cu publicul, nora sa, prințesa Kate, a ales să fie discretă în ceea ce privește problemele ei de sănătate.

Prințesa Kate vrea să mențină normalitatea pentru copiii ei

Prințesa Kate a precizat că dorește ca viața prințului George, a prințesei Charlotte și a prințului Louis să rămână cât mai normală în această perioadă.

„Prințesa de Wales apreciază interesul pe care îl va genera această declarație. Ea speră că publicul va înțelege dorința ei de a menține cât mai multă normalitate pentru copiii ei", a transmis Palatul Kensington.

De asemenea, prințul William și-a anulat îndatoririle regale pentru a-și ajuta soția și copiii.

„Știm că sunt o familie foarte unită, iar el vrea să fie alături de ei. Este vorba despre normalizarea vieții și despre a nu-i face să se simtă ca și cum ar fi într-o cușcă aurită specială", a declarat Robert Hardman, autorul cărții „The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy”, pentru People.

De copiii prinților de Wales se ocupă și bona Maria Teresa Turrion Borrallo, însă atât William cât și Kate sunt foarte implicați în viețile lor.

„Sunt un cuplu regal modern. El nu vrea să lase totul în seama bonei", a spus Hardman..

Prințesa Kate a ales discreția

În timp ce regele Charles a problemele de sănătate prin care trece, prințesa Kate a ales discreția.

În declarația inițială despre operația sa, palatul a spus că a fost „dorința lui Kate ca informațiile sale medicale personale să rămână private".

Palatul a adăugat că va „furniza actualizări privind evoluția Alteței Sale Regale doar atunci când vor exista informații noi și semnificative de împărtășit".

Așadar, recuperarea prințesei de Wales este ținută departe de ochii publicului. În spital prințesa a stat 13 zile internată.

„Prințesa de Wales s-a întors acasă, la Windsor, pentru a-și continua recuperarea după operație. Ea face progrese bune", a declarat Palatul Kensington.

Prințesa s-a întors la casa ei de la Adelaide Cottage, de pe domeniul Windsor, unde se va recupera până cel puțin până la sfârșitul lunii martie, potrivit Palatului.

„Este un exemplu minunat pentru noi toți ceilalți, deoarece de multe ori ți se spune să te întorci la muncă cât mai repede posibil, ceea ce poate fi dăunător. Este bine pentru noi toți să o vedem că își ia timp, că se recuperează cum trebuie și apoi se întoarce. Cu toții putem învăța din asta", a declarat o sursă pentru People.

Prințul William a dezvăluit că soția sa a fost îngrijită de două asistente medicale „uimitoare și amabile".

După ce a stat departe de ochii publicului timp de mai multe săptămâni, prințul de Wales a revenit la activitatea regală. Pe 7 februarie, el a găzduit o ceremonie de învestitură la Castelul Windsor. Într-un discurs ținut la eveniment, prințul William a declarat: „Aș dori să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi, de asemenea, pentru mesajele amabile de susținere pentru Catherine și pentru tatăl meu, în special în ultimele zile. Înseamnă foarte mult pentru noi toți".

În timpul vacanței din luna februarie, prințul William, prințesa Kate și copiii lor au stat în Norfolk. Starea de sănătate a prințesei i-a permis, din fericire, să se deplaseze pe o distanță așa de lungă.

Cu toate acestea, prințesa Kate a ales să stea departe de evenimentele publice. Aceasta a absentat inclusiv de la premiile BAFTA din Marea Britanie.

Când va reveni prințesa Kate la viața publică

Prințesa Kate nu va reveni la aparițiile publice până cel puțin după Paște. În declarația inițială a Palatului cu privire la operația și recuperarea prințesei de Wales se preciza: „Pe baza recomandărilor medicale actuale, este puțin probabil ca ea să se întoarcă la îndatoririle publice până după Paște".

Familia regală britanică merge în mod tradițional la biserică de Paște. Dacă prințesa nu se va recupera până atunci, acesta ar fi primul Paște când Kate nu va fi văzută în public.

Dată publicare: 29-02-2024 12:45