Prima imagine cu Kate Middleton, după operația abdominală. Cum a fost surprinsă prințesa de Wales | FOTO

Prințesa de Wales nu a mai fost văzută de la finalul anului trecut, iar pe 17 ianuarie Palatul Kensington a anunțat că aceasta a trecut printr-o operație abdominală planificată.

Kate Middleton s-a întors acasă după câteva zile de recuperare, iar de atunci nu au mai fost oferite detalii suplimentare despre starea de sănătate a prințesei. Palatul Kensington a precizat, totuși, că prințesa se simte bine, că se recuperează și că în următoarea perioadă nu va mai avea angajamente publice.

Este de așteptat așadar ca prințesa să nu fie văzută la un eveniment public până după Paște. Cu toate acestea, paparazzi au reușit să o fotografieze pe prințesa de Wales.

După luni de absență, Kate Middleton a fost văzută pentru prima dată făcând o plimbare cu mașina în jurul castelului Windsor. La volan se afla mama sa, Carole.

Prințesa a fost surpinsă pe locul din stânga al mașinii, purtând o pereche de ochelari de soare negri și având părul desfăcut.

Imaginile publicate de TMZ au fost surpinse de paparazzi în apropiere de Castelul Windsor. Mama viitoarei regine conduce o mașină Audi.

În timpul plimbării, prințesa și mama ei nu au fost însoțite de gărzi de corp.

