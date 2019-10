Ce s-a întâmplat cu fanfara unui liceu, atunci când a început să cânte în pauza unui meci

Fanfara unui liceu american a devenit, peste noapte, motiv de mândrie pentru locuitorii oraşului Tempe.

În timp ce formaţia cânta în pauza unui meci de fotbal american... au pornit aspersoarele de pe teren.

În aplauzele spectatorilor care priveau amuzaţi de pe margine, formaţia şi-a continuat coregrafia, în ciuda faptului că toată lumea era deja fleaşcă.

Până la urmă, administratorii terenului de fotbal au reuşit să oprească aspersoarele.

Iar fanfara a intrat în istoria liceului pentru modul inedit în care a reuşit să transpună în fapte celebrul slogan "The Show Must Go On".

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!