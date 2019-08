Momentul în care Metallica a cântat ”De vei pleca”, piesa trupei Iris, pe Arena Națională

Metallica a cântat miercuri seară pentru a patra oară la Bucureşti. Legendara trupă de heavy-metal a inclus în spectacol cântecul ”De vei pleca” al formației Iris.

Metallica a susţinut miercuri seară un nou concert la Bucureşti, de această dată pe Arena Naţională, în cadrul turneului "Worldwired". În 1999, a concertat pe stadionul Lia Manoliu, în 2008 pe stadionul Cotroceni şi în 2010, la Romexpo.





Trupa a mai făcut un gest impresionant și s-a alăturat campaniei Dăruieşte Viaţă pentru primul Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România, donând 250.000 de euro.





Membrii trupei au făcut donaţia prin intermediul Fundaţiei Metallica "All within my hands". Asociaţia Dăruieşte Viaţa doreşte să ofere o şansă în plus bolnavilor de cancer din România, iar în acest scop construieşte primul Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România.





”“Piele de găină” e puțin spus! Metallica și un stadion întreg au cântat “De vei pleca”- versuri Cristi Minculescu! ♥️????♥️ Vocea lui Cristi Minculescu ne-a pus acest cântec, pentru totdeauna, în suflet....” este mesajul publicat pe pagina de Facebook, Cristi Minculescu, Valter& Boro.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

aaCLICK AICI peantru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!