Ce propunere are Elon Musk pentru a „rezolva” tensiunile dintre China și Taiwan. „Probabil că nu va mulţumi pe toată lumea”

„Recomandarea mea... ar fi să creeze o zonă administrativă specială pentru Taiwan, care să fie acceptabilă, dar probabil că nu va mulţumi pe toată lumea”, a declarat cel mai bogat om din lume, pentru Financial Times, într-un interviu publicat vineri.

„Şi este posibil, şi cred că probabil, de fapt, ca ei să ajungă la un aranjament care este mai blând decât cel în cazul Hong Kongului”, a declarat Musk, citat de ziar.



Musk a răspuns la o întrebare referitoare la China, unde compania sa de maşini electrice Tesla (TSLA.O) operează o fabrică în Shanghai.



Beijingul, care susţine că Taiwanul este una dintre provinciile sale, a promis cu mult timp în urmă că va aduce Taiwanul sub controlul său şi nu a exclus folosirea forţei pentru a face acest lucru. Guvernul Taiwanului se opune ferm revendicărilOR Chinei şi spune că doar cei 23 de milioane de locuitori ai insulei pot decide viitorul insulei.



China a oferit Taiwanului un model de autonomie „o ţară, două sisteme” similar cu cel pe care îl are Hong Kong-ul, dar acesta a fost respins de toate partidele politice principale din Taiwan şi nu are sprijin public, mai ales după ce Beijingul a impus o lege strictă a securităţii naţionale oraşului în 2020.



Ministerul de Externe din Taiwan a refuzat să comenteze afirmaţiile lui Musk.



Wang Ting-yu, un deputat senior al Partidului Democrat Progresist din Taiwan, care face parte din comisia de afaceri externe şi apărare a Parlamentului, l-a criticat pe Musk pe pagina sa de Facebook.



„Companiile individuale independente nu pot lua proprietatea lor ca pe o glumă. Deci, de ce ar trebui să treacă cu vederea libertăţile democratice, suveranitatea şi modul de viaţă a 23 de milioane de taiwanezi? Nu este acceptabil în cazul Ucrainei şi Taiwanul cu siguranţă nu o va permite”, a spus el.

Un înalt oficial taiwanez familiarizat cu planificarea securităţii în regiune a declarat pentru Reuters că „Musk trebuie să găsească un consilier politic raţional”.



„Lumea a văzut clar ce s-a întâmplat cu Hong Kong. Vitalitatea economică şi socială a Hong Kong-ului s-a încheiat brusc sub conducerea totalitară a Beijingului”, a spus oficialul, sub condiţia anonimatului, deoarece nu era autorizat să vorbească cu presa.

Fabrica din Shanghai a reprezentat aproximativ jumătate din livrările globale ale companiei Tesla anul trecut. Musk a spus că Beijingul a căutat asigurări că nu va oferi acolo serviciul de internet Starlink al companiei sale de rachete SpaceX.



Musk a spus că, în opinia sa, conflictul din Taiwan este inevitabil şi a avertizat cu privire la impactul său nu numai asupra companiei Tesla, ci şi asupra producătorului de iPhone, Apple Inc (AAPL.O) şi asupra economiei în general.



La începutul acestei săptămâni, Musk a propus ca Ucraina să cedeze definitiv Crimeea Rusiei, ca noi referendumuri să fie organizate sub auspiciile ONU pentru a determina soarta teritoriului controlat de ruşi şi ca Ucraina să fie de acord cu neutralitatea.



El le-a cerut utilizatorilor Twitter să aibă în vedere planul său, atrăgând critici aspre din partea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.



„Care Elon Musk vă place mai mult? Cel care sprijină Ucraina, sau cel care sprijină Rusia”, a scris liderul ucrainean pe Twitter.

Sursa: News.ro Dată publicare: 08-10-2022 11:47