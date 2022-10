„Război total” pe Twitter între Volodimir Zelenski și Elon Musk, după ce fondatorul Tesla a făcut propuneri de pace

Zelenski îi reproșează miliardarului că pare a ține partea Rusiei în acest război, după mai multe postări pe Twitter, iar președintele Ucrainei i-a răspuns în aceeași manieră.

Volodimir Zelenski a publicat pe contul său de Twitter, luni seară, un sondaj, într-o postare în care l-a indicat direct pe miliardarul american Elon Musk, fondatorul Space X și Tesla.

„Pe care Elon Musk îl apreciați mai mult? Pe cel care sprijină Ucraina, sau pe cel care sprijină Rusia?”, și-a întrebat Zelenski urmăritorii de pe Twitter, în sondajul publicat pe rețeaua de socializare.

Evident, în proporție de peste 85%, răspunsurile au fost în favoarea Ucrainei.

Sondajul lui Volodimir Zelenski de pe Twitter a fost o reacție la mai multe postări ale miliardarului, care formulase întrebări către fani, în aceeași manieră.

Russia is doing partial mobilization. They go to full war mobilization if Crimea is at risk. Death on both sides will be devastating.

Russia has >3 times population of Ukraine, so victory for Ukraine is unlikely in total war. If you care about the people of Ukraine, seek peace.