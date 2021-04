Ce mașină conduce Elon Musk. Autoturismul la volanul căruia a fost văzut recent. FOTO

Elon Musk a ieșit din nou la plimbare cu Tesla Cybertruck. Miliardarul a mers pe șantierul noii fabrici din Texas, unde va fi produs vehiculul.

A fost o apariție rară a noului Cybertruck după după lansarea cu probleme de la finalul anului 2019, potrivit Daily Mail.

CEO-ul Tesla a fost fotografiat vinerea trecută pe șantierul noii fabrici din Austin.

„Tocmai am fost acolo, conducând Cybertruck pe șantierul unde va fi construită (fabrica)”, a scris ulterior Musk pe Twitter.

Cybertruck, camioneta electrică prezentată de Tesla la Salonul auto de la Los Angeles, arată ca un vehicul blindat cu un design futurist. Are o autonomie de 800 de kilometri iar preţul porneşte de la 39.000 de dolari. Primii clienţi ar urma să-şi primească maşinile în 2021, însă Tesla deja are o "tradiţie" în nerespectarea termenelor.

Prima mașină deținută de Elon Musk a fost un BMW 320i din 1978. Autoturismul a fost distrus complet de un tânăr aflat în internship la prima companie lansată de Musk, Zip2.

După ce a vândut Zip2 cu peste 300 de milioane de dolari în februarie 1999, Elon Musk a sărbătorit cu o nouă achiziție: un McLaren F1, cea mai rapidă mașină de serie la vremea respectivă. Nu a ținut-o foarte mult, deoarece a fost distrusă complet într-un accident, de data aceast chiar de Musk.

Șeful Tesla deține o colecție impresionantă de autoturisme: Porsche 911 Turbo (2012), Hamann BMW M5 (2006), Jaguar E-Type (1967), Ford Model T (1920). În plus, în 2013 a plătit 1 milion de dolari la o licitație pentru un Lotus Esprit din 1976 modificat, care a apărut în „James Bond: The Spy Who Loved Med”.

Nu în ultimul rând, Musk deține și patru autoturisme produse de compania sa: Cybertruck, Roadster, Model X și Model S. Preferatul său pare modelul Roadster, pe care pare să îl conducă cel mai des.