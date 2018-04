Mesajul scris de Kim Jong-un în cartea de oaspeți din Casa Păcii, în timpul summitului intercoreean

"O nouă istorie începe acum. O epocă a păcii, începând de astăzi", a scris Kim Jong-un în coreeană în cartea de oaspeți.

Here's a message Kim Jong Un wrote on the guestbook at the Peace House summit venue, which reads "A new history begins now - at the starting point of history and the era of peace." #interkoreasummit pic.twitter.com/uz1aQvsEfj