Ce a primit un angajat al unui fast-food cunoscut după 27 de ani de muncă fără nicio zi liberă

Kevin Ford, în vârstă de 60 de ani, a început să lucreze la companie ca tată singur, pentru a câștiga custodi primilor săi copii, a povestit fiica sa, Seryna, potrivit Daily Mail.

Datorită dedicației sale pentru locul de muncă din Aeroportul Las Vegas, Burger King a decis să îi dăruiască un bilet la film, o pungă cu bomboane, o cană de cafea, un șnur de gât și niște pixuri. Însă un video arătându-l pe Ford deschizându-și cadoul i-a făcut pe mulți să spună că Ford merita mult mai mult.

„Loialitatea este recompensată,” a spus acesta cu recunoștință în filmuleț.

