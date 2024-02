Ce a făcut mama lui Alexei Navalnîi după anunțul morții fiului ei. Cum a fost surprinsă Lyudmila Navalnaya | FOTO

Liudmila Navalnaia a zburat sâmbătă dimineaţă de la Moscova către oraşul Salekhard, din districtul autonom Iamalo-Neneţ, potrivit Potrivit Radio Liberty și Agerpres. Ulterior, mama opozantului s-a deplasat cu maşina în oraşul Harp, unde se află închisoarea IK-3, în care fiul ei a fost transferat în decembrie anul trecut.

Mama lui Alexei Navalnîi a fost văzută sosind la colonia penală cu regim special IK-3 Polar Wolf din Kharp, cel mai înalt nivel de securitate al închisorilor din Rusia, după ce a aflat vineri vestea morții șocante a fiului ei.

După ce a aterizat în Salekhard, Lyudmila Navalnaya a călătorit apoi cu mașina spre tabăra din Arctica unde fiul ei, Alexei Navalnîi, și-a petrecut ultimele săptămâni de viață. Femeia purta mască de protecție și ochelari de soare, conform DailyMail.

Alexei Navalny's grieving mother covers her face as she arrives at hellish Polar Wolf jail where Kremlin critic spent his final days as Zelensky issues chilling warning: 'Putin kills whoever he wants' https://t.co/niyyZy6jTQ pic.twitter.com/Mvmfm5py5k