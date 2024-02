Reacția lui Zelenski privind moartea lui Navalnîi: „Evident, a fost ucis de Putin”

Zelenski a vorbit în timp ce susținea o conferință de presă comună cu cancelarul german Olaf Scholz, la Berlin.

„Tocmai s-a aflat că Alexei Navalnîi a murit într-o închisoare din Rusia. În mod evident, a fost ucis de Putin, la fel ca alte mii de persoane care au fost torturate și au suferit din cauza acestui individ. Lui Putin nu-i pasă cine moare; principala sa preocupare este menținerea poziției sale", a declarat președintele ucrainean, potrivit Nexta.

"Obviously, he was killed by Putin," commented #Zelenskyy on the news of #Navalny's death.

"It has just been revealed that Alexei Navalny died in a Russian prison. Clearly, he was killed by Putin, much like thousands of others who have been tortured and suffered because of this… pic.twitter.com/DIegq4c95i