Primul șef de stat care acuză în mod direct Kremlinul de moartea lui Navalnîi: „A fost asasinat în mod brutal”

„Indiferent de părere aveţi despre Alexei Navalnîi (foto articol) ca om politic, el a fost asasinat în mod brutal de către Kremlin. Acesta este un fapt şi un lucru pe care trebuie să-l ştiţi despre adevărata natură a regimului actual din Rusia”, denunţă pe X şeful statului leton Edgars Rinkevics, potrivit News.ro.

Whatever your thoughts about Alexey @Navalny as the politician, he was just brutally murdered by the Kremlin. That’s a fact and that is something one should know about the true nature of Russia’s current regime. My condolences to the family and friends.