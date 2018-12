Ce a descoperit poliția despre șoferul care a intrat cu mașina pe aeroportul din Hanovra

Astfel, la câteva ore de la incident, traficul aerian de pe aeroportul din Hanovra a fost reluat. Poliția a respins ipoteza unui atac terorist, informează AFP, citat de Agerpres.

BREAKING: Hannover airport, Germany on lockdown after man drove through the gate on to the runway, flights have been diverted #Hannover pic.twitter.com/VFFMNB2FE5

Reţinut rapid de forţele de ordine, şoferul, un european de circa 20 de ani, se afla sub influența drogurilor: teste la cocaină şi amfetamine s-au arătat pozitive, a explicat poliţia.

„Un incident de securitate s-a produs pe aeroportul din Hanovra în jurul orelor 15.40 (14.40 GMT). Un bărbat a distrus o barieră cu maşina şi a pătruns pe pistă", a scris pe Twitter poliţia din Hanovra.

Maşina, înmatriculată în Polonia, a fost percheziţionată de anchetatorii care nu găsit nicio armă, a declarat pentru dpa un purtător de cuvânt al poliţiei.

Hannover Airport (HAJ) has currently halted operations. Arriving flights are diverting, departures have been suspended after a car driver reportedly tried to enter the apron. According to Eurocontrol, the airport remains closed until 20:00 UTC. https://t.co/6lUsqGNjLT pic.twitter.com/nHfbIl9sLt