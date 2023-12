Cauza morții actorului Andre Braugher din „Brooklyn Nine-Nine” a fost dezvăluită

Jennifer Allen a dezvăluit joi că actorul american, protagonist al serialelor "Brooklyn Nine-Nine" şi "Homicide", a murit din cauza unui cancer pulmonar.

Luni, ea se limitase să facă referire la o "scurtă boală", fără a da alte detalii. The New York Times a relatat joi că boala a fost diagnosticată cu doar câteva luni în urmă.

După cum notează The Guardian, Andre Braugher a fost foarte discret în privinţa vieţii sale private. Într-adevăr, multe dintre reacţiile colegilor săi din serialul "Brooklyn Nine-Nine" sugerau că aceştia nu ştiau de boala sa. În plus, un profil din 2014 al revistei New York Times Magazine a relatat că actorul "a încetat să mai bea alcool şi să fumeze cu ani în urmă".

Născut în 1962 la Chicago, Andre Braugher a avut ultimul său succes cu "Brooklyn Nine-Nine", interpretându-l pe Raymond Holt, căpitanul impasibil al acestui sitcom a fost centrat pe o secţie de poliţie din New York şi difuzat între 2013 şi 2021.

Însă datorită serialului "Homicide" a dobândit o faimă mondială la sfârşitul anilor 1990. Această dramă i-a adus un premiu Emmy pentru cel mai bun actor într-un serial dramă în 1998.

Şi-a început cariera ca detectiv în serialul "Kojak", la sfârşitul anilor 1980, şi a interpretat mai mulţi ofiţeri de poliţie şi militari de-a lungul carierei sale. Printre filmele lui Andre Braugher se numără "City of Angels", "Frequency", "Poseidon", "Primal Fear", "Duets", "The Mist", "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer", "Salt" şi "The Gambler" şi, cel mai recent, "She Said", de Maria Schrader.

