Ultimul mesaj trimis de Matthew Perry înainte de a muri. ”Mă gândeam cât de frumoasă ești”

Starul din ”Friends”, care a murit duminică la vârsta de 54 de ani în urma unei aparente înecări în casa sa din Los Angeles, a luat legătura cu actrița Ione Skye pe 15 octombrie, la mai bine de trei decenii după ce perechea a jucat împreună în filmul de debut al lui Perry, ”A Night in the Life of Jimmy Reardon”, în 1988, scrie News.com.au.

news.com.au

Ione Skye, acum în vârstă de 53 de ani, a împărtășit schimbul lor emoționant de cuvinte pe contul ei de Instagram, împreună cu o fotografie veche cu ei doi, de pe platoul de filmare.

„Bună! Sper că totul este bine. Meditam (meditez acum) și a început să cânte „In You (sic) Eyes”, a început Matthew Perry schimbul de mesaje, făcând referire la o melodie de pe coloana sonoră a filmului de lansare a carierei lui Skye, ”Say Anything” (1989). Actorul a continuat: „M-am gândit instantaneu la tine și la cât de frumoasă ești”.

Skye a răspuns: „Auuu. Iubesc acel cântec”, la care Perry a răspuns: „Sper că ești sănătoasă și fericită”.

news.com.au

Conversația a continuat, cu Ione Skye spunând: „Da, amândoi suntem. Cred! E bine să aud de la tine. Am doar amintiri frumoase cu tine”.

Terminând discuția, Perry a spus: „Și eu. Într-o după-amiază, stăteam în apartamentul meu și tu erai acolo!”.

Postând capturi de ecran ale schimbului de mesaje, Ione Skye, care este căsătorită cu muzicianul australian Ben Lee, a adăugat: „Ultimul meu schimb acum o săptămână. Sunt foarte, foarte tristă. L-am iubit pe tipul ăsta”.

Legiștii amână anunțarea cauzei decesului lui Matthew Perry

Matthew Perry a fost găsit fără suflare în cada cu hidromasaj din casa lui, sâmbătă, în jurul orei 16, după ce a participat la un joc de două ore de pickle-ball, mai devreme în cursul zilei.

Din primele informații, cel care l-a găsit și a sunat la 911 a fost asistentul său. O cauză oficială a morții nu a fost încă dezvăluită.

Duminică, biroul medicului legist a declarat că anunțul privind cauza morții lui Matthew Perry a fost „amânat”, ceea ce înseamnă de obicei că autopsia a fost încheiată, dar examinatorul are nevoie de mai mult timp pentru a finaliza o investigație.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 30-10-2023 12:01