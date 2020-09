Cât au câștigat la loto trei frați care joacă aceleași numere de 40 de ani

Trei frați din SUA au câștigat marele premiu de peste 500.000 de dolari la o tragere loto cu numerele pe care le joacă împreună de 40 de ani.

Biletul celor trei frați a fost unul dintre cele zece câștigătoare la categoria I a extragerii TattsLotto de sâmbătă, scrie Daily Mail.

Frații din Richmond, Virginia, a dezvăluit că joacă aceste numere de 40 de ani, în fiecare săptămână.

De această data au câștigat 511.000 de dolari, iar unul dintre ei a spus că a petrecut mai bine de 10 minute pentru a verifica de mai multe ori că într-adevăr au câștigat.

„Nu-mi amintesc de ce am ales exact aceste numere. Tot ce știu este că a fost acum 40 de ani, am scris fiecare numerele și am selectat un bilet pentru a juca. De atunci jucăm aceleași numere”, a spus el.

„Am verificat biletul de mai multe ori, am vrut doar să mă asigur. Odată ce mi-am dat seama că este adevărat, am avut onoarea și plăcerea de a le spune fraților mei că suntem câștigători”, a completat bărbatul.

Acesta a mai spus că a fost un sentiment extraordinar să-i sune pe ceilalți doi frați ai săi și să-i anunțe că au câștigat.

Numerele câștigătoare au fost 28, 7, 36, 1, 42 și 22.