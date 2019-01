Case îngropate în noroi și persoane dispărute, după ce un baraj minier s-a rupt. VIDEO

„Potrivit mărturiilor pe care le avem, există mai mulţi morţi'', a spus un responsail al pompierilor, precizând că un torent de noroi a acoperit „întreaga zonă din jurul barajului'', conform AFP, citat de Agerpres.

Potrivit BBC News, 200 de persoane au fost date dispărute.

În 2015, ruperea unui baraj de deşeuri miniere a provocat 19 morţi în Mariana, o altă localitate din statul Minas Gerais, o tragedie considerată cel mai grav dezastru de mediu din istoria Braziliei.

Barajul, care s-a rupt vineri, aparţine gigantului minier Vale, care a confirmat incidentul într-un comunicat şi a afirmat că „prioritatea totală este de a apăra viaţa angajaţilor şi a locuitorilor''.

