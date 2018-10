Canada, a doua țară din lume care a legalizat marijuana. La magazine s-au format cozi

Piața pentru cannabis la nivel național s-a deschis miercuri la miezul nopții în mijlocul unor dezbateri care continuă despre impactul deciziei asupra sănatății, legii și siguranței publice.

Informații despre noua legislație și campanii de conștientizare au vizat 15 milioane de gospodării. Însă rămân îngrijorări legate de pregătirea poliției în confruntarea cu șoferii afectați la volan de cannabis.

Uruguay a fost prima țară care a legalizat marijuana, iar Portugalia și Olanda au depenalizat drogul. La magazinele din Newfoundland, primele deschise după miezul nopții, s-au format cozi, mulți dorind să fie primii care profită de legalizarea marijuanei. Unele cluburi au organizat petreceri pentru a sărbători evenimentul.

First legal purchase of cannabis made in Newfoundland and Labrador, marking end of prohibition https://t.co/9rqdknvRH7 pic.twitter.com/j44NPcRWoi