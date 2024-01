Cale liberă pentru Donald Trump. Ron DeSantisc a anunțat că se retrage din cursa prezidenţială republicană

DeSantis a anunțat duminică, înainte cu două zile de scrutinul din New Hampshire, că pune capăt cursei sale pentru Casa Albă, informează CNN.

Într-o înregistrare video pe X, DeSantis a declarat că nu există o cale clară către succes în campania sa pentru prezidenţiale.

BREAKING: Florida Governor Ron DeSantis drops out, endorses Donald Trump for president and blasts Nikki Haley.

Wow.

"I am today suspending my campaign. I'm proud to have delivered on 100% of my promises and I will not stop."

"Now, it's clear to me that a majority of Republican… pic.twitter.com/TgF08Jn8no